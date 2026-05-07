Люди лежат на полу: пассажиры во Внуково ждут рейс уже более 12 часов

Люди задержанного рейса в Турцию ждут во Внуково уже больше 12 часов

Рейсы одного из рейсов в турецкую Анталью ждут рейса в аэропорту Пулково уже более 12 часов. Терминал воздушной гавани был закрыт на прилет и вылет в 01:41, сообщает « Осторожно, новости ».

Пассажиры рассказали, что ждали вылета всю ночь. Коврики для сна раздали примерно в 08:00. В 09:00 отправили из зоны вылета ряд рейсов получать багаж. Вылеты перенесли на вечер.

Согласно расписанию, самолеты во Внуково все еще задерживаются. В такой ситуации оказались пассажиры 33 рейсов на прилет и вылет. Временные ограничения ввели из-за попыток атаки БПЛА ВСУ на Москву.

На опубликованном видео толпа туристов стоит в очереди на таможню аэропорта, чтобы выйти обратно. На фото мужчина на коврике спит на полу терминала.

