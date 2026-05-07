Полное содержание: почему мужчины все чаще становятся альфонсами

Психологи о росте числа альфонсов

О том, что клинические психологи отметили рост числа мужчин, выбирающих отношения с обеспеченными женщинами, в конце минувшего апреля сообщило издание «Вечерняя Москва». Специалисты говорят о том, что все больше мужчин выбирают модель отношений, где женщина берет на себя финансовую и организационную ответственность — это может быть связано с особенностями воспитания и изменением гендерных ролей.

«Многие современные мужчины выросли в семьях, где воспитывались только матерями. Часто такой подход сопровождается гиперопекой. Мать стремится удовлетворить все желания сына, оберегает его от трудностей и формирует у него ощущение собственной исключительности», — рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, в результате у мужчин формируется раздутое эго и инфантильность. Они считают, что достойны самого лучшего, но при этом не готовы брать на себя ответственность и решать бытовые или жизненные проблемы. Таким мужчинам подходит формат, в котором партнерша их обеспечивает и контролирует, отметила Марианна Абравитова.

В свою очередь клинический психолог Илья Ахмедов подчеркнул, что сама модель не нова, но стала заметнее. Эксперты считают, что при добровольном согласии такой формат возможен, однако риски возникают при неравенстве и скрытых ожиданиях. По мнению Абравитовой, дальнейшее распространение тенденции может усилить доминирующую роль женщин в семье и обществе.

Какие мужчины становятся альфонсами

Слово «альфонс» часто используется эмоционально и объединяет очень разные модели поведения, которые с психологической точки зрения делятся как минимум на три типа, говорит в беседе с РИАМО психолог Родион Чепалов. Первый тип — инструментальный. Мужчина осознанно строит отношения ради ресурсов, умеет производить впечатление, быстро считывает потребности партнерши, но избегает ответственности.

«Например, мужчина 30 лет, внешне харизматичный, постоянно в “поиске проектов”, но фактически живет за счет партнерш», — рассказывает эксперт.

Второй тип — зависимый. Как отмечает Родион Чепалов, это не про расчет, а про неуверенность и избегание взрослой ответственности. Он может говорить «у меня сейчас сложный период», «я ищу себя», и постепенно перекладывает организацию жизни на женщину. Например, мужчина 35 лет после нескольких неудач в карьере, который привыкает к роли «поддерживаемого».

Наконец, третий тип — это партнер с инверсией ролей. Здесь уже нет манипуляции, а есть договоренность. Женщина зарабатывает больше, мужчина берет на себя другие функции, например дом, детей и организацию быта. Это может быть вполне здоровая модель, если она осознанна, говорит психолог.

«Если говорить о портрете, я думаю, он сильно варьируется. Это не обязательно молодой “плейбой”. Это может быть мужчина 25-45 лет, с разным образованием и внешностью. Общее скорее в установках: отношение к деньгам как к ресурсу партнера и гибкие границы ответственности», — рассказывает Родион Чепалов.

Альфонсов отличает нежелание и даже неспособность давать ресурсы, нести ответственность за женщину и детей, дополняет преподаватель Московского института психоанализа Людмила Воронцова. По словам эксперта, можно фантазировать, что альфонс — это молодой мужчина лет до 35, но возраст может не иметь значения, так как главное в данном явлении — это зрелость личности. Альфонс может быть и молодой красавец, и в солидном возрасте отец семейства, который женился «на деньгах и связях».

Почему альфонсов становится больше

По мнению Людмилы Воронцовой, модель поведения альфонсов набирает популярность вынужденно — по причине детско-родительских отношений. Как объясняет эксперт, для того чтобы мальчик прошел этапы развития наиболее успешно, важно расти в полной семье, где его отец имеет достаточно крепкие отношения с матерью, а сын имеет возможность подражать отцу, который заботится о семье, берет на себя материальную ответственность, участвует в семейных отношениях и решает сложности.

«Также для мальчика важно не оставаться окруженным материнской чрезмерной заботой: когда мать не дает жить ребенку самостоятельной жизнью, а превращает его в предмет своей привязанности и ухода», — отмечает собеседница РИАМО.

В то же время в современном обществе печально популярна эротизация детско-родительских отношений: отец из семьи уходит или изгоняется, а мать остается наедине с сыном, всю себя посвящая ему, говорит Людмила Воронцова. Такие сыновья растут с женщиной, которая, во-первых, берет на себя ответственность, зарабатывает и обеспечивает. Во-вторых, мальчик может быть излишне привязан к матери, что мешает процессу психического с ней разделения и развитию его волевых качеств.

По словам специалиста, в итоге такие мужчины вырастают с неспособностью заботиться о женщине, потому что с детства их воспитывали не как отдельную личность, а как игрушку, предмет. Будучи игрушкой, альфонс искренне считает себя счастьем для другой женщины, которой он дает возможность спать с ним, за него платить, и самой решить, где заработать на это. Мужчина-альфонс занимает позицию прекрасного дополнения к жизни успешной женщины, снимая с себя ответственность за финансовое и организационное выживание пары, дополняет практикующий психолог Ольга Черемнова.

«Эта модель становится популярной, потому что современное общество стало более терпимым к разным форматам отношений, а многие успешные женщины, устав от жесткой конкуренции в бизнесе, подсознательно ищут дома удобного партнера, который не будет с ними соперничать», — объясняет эксперт.

Каковы перспективы отношений с альфонсами

Минусы в отношениях с альфонсами не очевидны, говорит Людмила Воронцова. Обычно женщины не хотят осознавать, что если они надолго попадают в отношения, то это их потребность: женщины со схожим типом личности, как у матери альфонса, готовы платить за «игру» с ним, в том числе брать кредиты для него, устраивать на хорошие должности и знакомить с нужными людьми.

«Плюсы в отношениях будут, если обе стороны максимально осознают свои глубинные причины, договорятся об условиях отношений. В этом случае женщина может получить за свои деньги нужный “товар”: удовлетворение в постели, ласковые разговоры и честное уведомление об отставке, когда он найдет более богатую даму», — отмечает собеседница РИАМО.

Если это осознанный обмен ролями, плюсом в отношениях с альфонсом может быть гибкость и отсутствие давления «кто должен зарабатывать», дополняет Родион Чепалов. Например, женщина-руководитель строит карьеру, а мужчина ведет дом и это всех устраивает. В то же время минус появляется тогда, когда есть скрытая зависимость и неравенство. Тогда возникают обиды, ощущение использования и потеря уважения. Часто женщина сначала чувствует контроль, а потом — усталость и одиночество.

Между тем, по словам Ольги Черемновой, перевоспитать мужчину-альфонса практически невозможно, поскольку эта модель поведения приносит ему слишком много выгод при минимуме усилий. Взрослый человек меняется только в условиях жесткого кризиса, когда старая стратегия перестает работать. Если женщина готова обеспечивать партнера в обмен на его лояльность и бытовое удобство — это их выбор, но важно понимать, что это скорее контракт, чем классическое партнерство. Пытаться сделать из альфонса добытчика — это путь к разочарованию, так как его личностная структура изначально настроена на получение, а не на отдачу.

«Таким личностям может помочь многолетняя психоаналитическая терапия только в том случае, если мужчина сам решит, что это ему необходимо, и обратится за помощью», — заключает Людмила Воронцова.