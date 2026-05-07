Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой

Житель Запорожской области сбил украинский дрон своей шапкой. Вражеское устройство взорвалось в нескольких метрах от мужчины, об этом сообщает РИА Новости .

В силовых структурах рассказали, что за Николаем Аматовым недалеко от села Великая Знаменка погнался украинский беспилотник. Мужчина не растерялся и бросил в него шапку. Головной убор попал в лопасти дрона, после чего он упал и сдетонировал в нескольких метрах от него.

В распоряжении собеседника есть видео инцидента. На кадрах видно, как украинский дрон заходит для удара по гражданскому мужчине, тот в последний момент снимает шапку и бросает ее в БПЛА — после этого сигнал с дрона обрывается.

Силовик также сообщил, что российские военные перехватили видеосигнал украинского дрона, но взять управление над ним не успели.

