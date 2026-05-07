В Пушкинском 6 мая посвятили в юнармейцы 180 школьников

Традиционная церемония посвящения проходит в Пушкинском накануне Дня Победы. В этом году к движению «Юнармия» присоединились 180 школьников. В мероприятии участвовали глава городского округа Максим Красноцветов, его заместители и ветеран СВО Сергей Батищев.

Работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2025 году в округе реализовали ряд мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции у подростков. С каждым годом число желающих вступить в «Юнармию» увеличивается.

«Поздравляю ребят с этим важным шагом! Желаю достижения всех поставленных целей и успехов во всех начинаниях», — поздравил юнармейцев Максим Красноцветов.

В администрации подчеркнули, что участие в движении помогает школьникам сохранять историческую память, проявлять инициативу и вносить вклад в развитие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.