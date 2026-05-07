Воскресенск провел акцию «Вода России» на берегу Москвы-реки

Экологическая акция «Вода России» прошла 7 мая на берегу Москвы-реки в микрорайоне Новлянский городского округа Воскресенск. Участники собрали и вывезли 50 мешков мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К мероприятию присоединились сотрудники администрации округа, коллективы филиала «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Воскресенске, ООО «Фрегат», завода «Технониколь», УМВД России по г. о. Воскресенск, МБУ «БиО», а также волонтеры и жители муниципалитета. На месте участникам выдали необходимый инвентарь — мешки для мусора и перчатки.

В ходе акции собрали и вывезли 50 мешков отходов. После уборки берег стал чище и комфортнее для жителей и гостей округа. Акция проходит в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.