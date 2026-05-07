Глава Воскресенска проверил строительство котельных в округе

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил ход строительства блочно-модульных котельных в Барановском, Щербове и микрорайоне Лопатинский. Работы ведет ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках инвестиционной программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Малкин совместно с представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО» провел плановый объезд строящихся объектов теплоснабжения на территории округа.

В деревне Барановское специалисты монтируют внутренние системы котельной. В деревне Щербово и микрорайоне Лопатинский на объектах идут пусконаладочные работы.

«Мы провели плановый объезд новых строящихся котельных на территории городского округа Воскресенск. „Газпром теплоэнерго МО“ продолжает модернизацию тепловых объектов, все работы идут в соответствии с графиком. С наступлением теплого времени года темпы строительства возрастают. До начала следующего отопительного периода организация планирует завершить весь комплекс работ на объектах», — отметил глава.

Строительство ведется в рамках инвестиционной программы компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.