Депутат Мособлдумы поздравил ветеранов в Пушкинском

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан 6 мая навестил ветеранов в Пушкинском и поздравил их с наступающим Днем Победы. Он передал теплые слова от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Максима Красноцветова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Ждан поздравил жительницу блокадного Ленинграда Альвину Георгиевну Борисову. В детстве она провела все 900 дней блокады в осажденном городе, сохранив силу духа и жизнелюбие. В 1999 году вместе с семьей переехала в Пушкино, где долгие годы возглавляла совет ветеранов округа.

Также депутат навестил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Галутина. В начале войны его призвали в ряды Советской Армии из Вологодской области. Он работал на оборонительных объектах под Череповцом, затем служил на Северном флоте в Мурманске. В Пушкино переехал в 1972 году и более 30 лет трудился в городе.

«Альвина Георгиевна и Алексей Михайлович, поздравляю вас с приближающимся Днем Победы и в очередной раз говорю большое и искреннее спасибо за мудрость и доброту. Пусть энергия и жизнелюбие не иссякают еще многие годы! Крепкого здоровья и всех благ!» — поздравил ветеранов Михаил Ждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.