В Воскресенске начали ремонт дороги на улице Кагана

Ремонт асфальтового покрытия стартовал на улице Кагана в городском округе Воскресенск 15 апреля. Работы проходят по графику и находятся на контроле депутатов и представителей партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Улица Кагана и прилегающие переулки находятся в жилом районе: здесь расположены многоквартирные дома, частный сектор, детские сады, школы, магазины и остановки общественного транспорта. Состояние покрытия ранее оценивалось как неудовлетворительное, жители неоднократно просили включить участок в план ремонта.

Депутат совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Андрей Баранов вместе с активистами и сторонниками партии ознакомился с графиком работ, пообщался с представителем подрядной организации и оценил первые результаты. В ходе объезда они также встретились с местными жителями.

«Мы давно хотели, чтобы нашу улицу включили в план ремонта. Качество покрытия было, мягко говоря, неудовлетворительным. Очень рады, что работы наконец начались», — поделилась жительница улицы Кагана Ирина Смирнова.

Андрей Баранов отметил, что особое внимание уделяется качеству и срокам выполнения работ.

«Все работы ведутся в соответствии с графиком, подрядчик подтверждает готовность сдать объект в установленный срок», — подчеркнул он.

В 2026 году в городском округе Воскресенск планируется отремонтировать более 80 участков муниципальных и региональных дорог. Программа сформирована с учетом наказов избирателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.