Туры по России стали менее востребованными из-за окрепшего рубля

Из-за укрепления российского рубля отечественным отельерам приходится поднимать цены на 10–15%, так как они проигрывают конкуренцию иностранным коллегам, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации туристических операторов Алексан Мкртчян.

«Мы видим, что у нас растет выезд за рубеж и почти не растут туры по России. Потому что российский рубль крепчает, и для одной части населения это радость, а для другой части населения – российских отельеров – нет», — сказал Мкртчян.

По его словам, из-за этого они вынуждены поднимать цены в рублях, что делает стоимость слишком высокой для туристов.

«Причем поднимают цены сильно, на 10—15%, и становятся неконкурентоспособными (по сравнению — ред.) с теми же отельерами Турции, которые поднимают цены в евро на 3—5%», — сказал Мкртчян.

Эксперт отметил, что в той же Турции никто не поднимает цены на 15%, особенно в текущей ситуации, когда евро тоже падает по отношению к рублю.

