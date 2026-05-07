сегодня в 14:14

Девочка получила ожоги рук после хлопка страйкбольной гранаты в школе Миллерово

В школе города Миллерово Ростовской области произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. В ходе происшествия пострадала школьница, об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 7 мая. На месте происшествия работает в том числе оперативно-следственная группа.

По предварительным данным, пострадала ученица 2008 года рождения — она получила ожоги рук. Девушке уже оказали медицинскую помощь, затем, по данным СМИ, ее госпитализировали.

Информации о других пострадавших на данный момент нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.