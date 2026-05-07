Студенты колледжа «Энергия» в Подмосковье провели акции ко Дню Победы

Студенты подразделений подмосковного колледжа «Энергия» на этой неделе участвуют в памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. В Ногинске и Балашихе они возложили цветы к мемориалам, привели в порядок памятные места и встретились с ветераном, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Ногинске студенты посетили сквер Победы в Электроуглях, где возложили цветы к мемориалу. Совместно с представителями администрации города они убрали территорию у памятника Неизвестному солдату и памятника воинам-интернационалистам.

В Балашихе учащиеся присоединились к Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам», организованной Российскими студенческими отрядами. Они провели уборку и благоустройство мемориала на территории колледжа, а также привели в порядок сквер города. Руководитель балашихинской площадки — центра гидрометеорологии и аэронавигации «Энергия» Галина Еремина отметила важность подобных инициатив для сохранения исторической памяти.

Кроме того, студенты встретились с ветераном Великой Отечественной войны, ребенком блокадного Ленинграда Галиной Клюкиной. Она поделилась воспоминаниями о пережитых событиях и жизни в осажденном городе.

«Пока живы свидетели тех событий — жива и правда о войне. Пока мы помним их имена и лица — жива наша благодарность. Такие встречи воспитывают в молодежи не абстрактный патриотизм, а живое чувство сопричастности к истории своей страны. Спасибо Галине Васильевне за ее мужество, стойкость и готовность делиться своим опытом. Низкий поклон ветеранам и детям войны», — подчеркнул Влас Пипко.

Руководитель балашихинского подразделения центра инженерного программирования «Энергия» отметил, что подобные встречи помогают молодежи глубже осмыслить историческое наследие страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.