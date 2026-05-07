В Истре 11 мая пройдет лекция о военных плакатах

Лекция «Военная история России в плакатах. Великая Отечественная война» состоится 11 мая в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Посетителям покажут подлинные агитационные плакаты 1940-х годов и расскажут об их роли в годы войны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в разделе постоянной экспозиции «Война. Победа. Память.» Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Начало лекции в 13:30, возрастное ограничение — 12+.

В годы Великой Отечественной войны советский плакат стал не только важным жанром изобразительного искусства, но и частью повседневной жизни страны. Коллекция музея насчитывает более тысячи плакатов, среди которых особое место занимают работы 1941–1945 годов.

Слушателям представят подлинные плакаты, созданные в первые часы и дни после начала войны и отреставрированные специалистами музея. Ведущий научный сотрудник исторического отдела Наталья Солохина расскажет о смене тем и образов в разные периоды войны и о том, как агитационные материалы поднимали боевой дух бойцов и прославляли трудовой и ратный подвиг, а также о воздействии советских плакатов на представителей Германского рейха.

Подробная информация и билеты размещены на сайте музея «Новый Иерусалим».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.