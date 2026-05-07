Подмосковье вошло в топ-5 по зонтичным поручительствам МСП

Московская область заняла место в пятерке лидеров по объему финансирования, привлеченного малым и средним бизнесом с помощью «зонтичных» поручительств в I квартале 2026 года. Предприниматели региона получили 2,6 млрд рублей заемных средств, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В целом по стране малый и средний бизнес привлек более 48 млрд рублей при поддержке «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На микро- и малые предприятия пришлось 88% от общего объема средств.

В топ-10 регионов по объему такого финансирования, помимо Москвы (10,5 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (5 млрд рублей), вошли Свердловская область (3 млрд рублей), Московская область (2,6 млрд рублей), Новосибирская область (2,2 млрд рублей), Краснодарский край (1,7 млрд рублей), а также Челябинская, Нижегородская и Самарская области (по 1,1 млрд рублей) и Ростовская область (1 млрд рублей).

«Финансовое плечо Корпорации в виде зонтичных поручительств помогает предпринимателям привлекать необходимое финансирование для поддержания текущей деятельности и развития бизнеса даже при отсутствии залога. В первом квартале 2026 года около 6,3 тыс. предприятий получили кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование. По сравнению с прошлым годом число получателей поддержки выросло почти в два раза, а в сферах научно-технической деятельности и информации и связи — в четыре раза, транспортировки и хранения — в три раза», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Общий объем господдержки МСП в рамках Национальной гарантийной системы в первом квартале 2026 года составил 171,6 млрд рублей. Почти треть этой суммы обеспечили «зонтичные» поручительства. Механизм действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и позволяет получить кредит при недостатке залога с покрытием до 50% суммы займа. Размер одного поручительства может достигать 1 млрд рублей на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.