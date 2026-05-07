В шести округах Подмосковья модернизируют электросети в 2026 году

Программу повышения надежности электроснабжения на 2026 год утвердили в Московской области. Работы пройдут в шести округах региона, всего запланировано обновление 106 объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В перечень вошли 106 мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции электросетевой инфраструктуры. Планируется заменить более 32,6 км проводов линий электропередачи, провести капитальный ремонт оборудования на семи подстанциях, а также реконструировать и построить 39,6 км ЛЭП напряжением 0,4/6/10 кВ и 14 подстанций и распределительных пунктов. Ожидается, что это позволит снизить количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей.

Работы запланированы в округах Ступино, Чехов, Истра, Солнечногорск, Лобня и Раменский.

«Программа повышения надежности электроснабжения родилась из анализа реальных обращений граждан и технологических нарушений. Каждый из 106 объектов — это точечное решение давних проблем. В 2026 году мы усиливаем темпы: ремонтируем подстанции, заменяем провода на СИП, строим новые линии. Главный критерий успеха — снижение количества технологических нарушений и отключений», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что энергетики системно модернизируют сети, чтобы повысить качество электроснабжения и снизить риск перепадов напряжения и длительных отключений. Программа реализуется с 2021 года параллельно с ежегодными производственными программами компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.