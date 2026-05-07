Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии заявил, что Берлин отводит экс-УССР особую роль в вопросах перевооружения, сообщает RT .

Дмитрий Медведев опубликовал статью под названием «Новая милитаризация Германии: возрождение духа или оголтелый реваншизм?», в которой изложил позицию о политике ФРГ.

«Особая роль в вопросах перевооружения уготовлена экс-УССР. Очевидно, что нынешний временщик с Банковой все больше воспринимается Германией как реинкарнация „гетмана всея Украины“ Скоропадского, державшегося у власти на немецких штыках несколько месяцев в 1918 году», — заявил он.

Политик также высказался о возможном восприятии экс-УССР в историческом контексте.

«И последующего водружения на него Вильгельма Франца Габсбург-Лотарингского, также известного под псевдонимом Василь Вышиваный. То есть послушного проводника интересов внешних спонсоров, идущих вразрез с чаяниями малороссийского населения», — подчеркнул он.

В статье Медведев связал эти исторические параллели с нынешними процессами перевооружения Германии.

