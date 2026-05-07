В Подмосковье 490 садовых домов перевели в жилые с начала года

Перевод садовых домов в жилые продолжается в Подмосковье: за четыре месяца 2026 года статус изменили 490 объектов, из них более 160 — в апреле. Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Благодаря электронной услуге „Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом“ изменить статус загородного дома стало проще и удобнее. Однако перевести можно только те строения, которые соответствуют установленным требованиям, поскольку речь идет о постоянном проживании», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Жилым может быть признан только капитальный дом в СНТ на участке с видом разрешенного использования «Ведение садоводства». Здание должно соответствовать требованиям надежности и безопасности, строительным, санитарным и противопожарным нормам. Этажность не может превышать три этажa, площадь — 500 квадратных метров. Участок и дом должны быть оформлены в собственность без обременений, также требуется согласие всех владельцев.

Собственнику необходимо получить заключение о техническом состоянии дома, подать заявление через портал госуслуг и приложить нотариально заверенные согласия совладельцев при их наличии. Решение принимается в течение 13 рабочих дней и направляется заявителю и в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. Обследование могут провести специалисты БТИ Московской области или кадастровые инженеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.