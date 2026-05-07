Спортсменки Подмосковья завоевали три медали в Сочи

Спортсменки Московской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь», которые прошли 6 и 7 мая 2026 года в Сочи. Подмосковные атлетки отличились в метании молота среди юниорок и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победительницей в метании молота среди юниорок до 23 лет стала Юлия Кулагина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Метеор» из Жуковского. Она показала результат 66 метров 9 сантиметров, опередив соперниц из Краснодарского края (63 м 19 см) и Республики Крым (52 м 92 см).

Серебро в метании молота среди женщин завоевала Алисия Наумова с результатом 68 метров 97 сантиметров. Бронзовую награду получила еще одна представительница Подмосковья — Анастасия Шкуратова, метнувшая снаряд на 67 метров 66 сантиметров. Победу в этой дисциплине одержала спортсменка из Самарской области с результатом 74 метра 48 сантиметров.

Соревнования «Богатырь» прошли на стадионе «Юность» и собрали 189 спортсменов из 26 регионов России. В программу вошли метание молота, копья и диска, а также толкание ядра. Турнир считается одним из ключевых всероссийских стартов сезона для метателей разных возрастных категорий и проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.