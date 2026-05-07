Вы разбудили Алика: Гуф разозлился на комментаторов

После выпуска патриотичной песни известный рэпер Алексей Долматов (Гуф) эмоционально отреагировал на массовую критику в своих социальных сетях. Артист пожаловался на наплыв «пустых» аккаунтов без фотографий и подписчиков, которые ежедневно атакуют его профиль негативными комментариями.

Рэпер составил ироничный список самых популярных обвинений и слухов, которые распространяют недоброжелатели. Среди них: якобы готовящийся совместный альбом с певцом SHAMAN, «продажность» правительству, подкуп суда ради отмены условного срока и даже написание доноса на коллегу по цеху Noize MC*. Долматов подчеркнул абсурдность этих теорий, назвав фантазию комментаторов «выдающейся».

«Если вы боты — у вас очень крутой создатель! Но если вы люди и у вас ни одной фотки в профиле, получается, вы все уроды», — сказал Гуф.

Музыкант отметил, что устал тратить время на блокировку тысяч подозрительных профилей, чья активность в его блоге в последнее время резко возросла.

*Noize MC (Иван Алексеев) признан в РФ иноагентом.

