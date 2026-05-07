Ученые ЦАГИ в Жуковском снизили сопротивление для конькобежцев

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского провели исследования в интересах большого спорта. В аэродинамической трубе они определили, какие нагрузки действуют на конькобежца во время бега, и предложили способы уменьшения сопротивления воздуха.

Для испытаний разработали специальную программу и изготовили стенд, который можно использовать и в дальнейшем. В ходе эксперимента ученые моделировали разные позы спортсмена и варианты экипировки. Скорость воздушного потока достигала 50–55 км/ч — таких значений конькобежцы достигают на дистанции. Специалисты также изучили обтекание тела, выявили зоны завихрений и турбулентности и отдельно протестировали конек.

На основе полученных данных сформированы рекомендации по оптимальному положению тела и корректировке экипировки.

«Подмосковные ученые в очередной раз доказывают, что высокие технологии работают не только в авиации, но и в спорте. Исследования ЦАГИ помогут нашим конькобежцам буквально „обогнать ветер“ за счет снижения сопротивления воздуха, а значит — выйти на новый уровень результатов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Начальник испытательного центра ФАУ «ЦАГИ» Антон Горбушин подчеркнул, что работа для большого спорта стала важным направлением института.

«Исследования в интересах большого спорта — нужная, хотя и нетривиальная для нас задача. Один из известных примеров связан с подготовкой к Олимпиаде-80, когда ученые ЦАГИ предложили складывать кисти рук при прыжках в воду в виде кавитатора для входа без брызг. Эта рекомендация способствовала победе команды», — пояснил Горбушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.