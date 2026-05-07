Спектакль из Подмосковья вошел в шорт-лист Большого детского фестиваля

Спектакль «Фантазеры» театра «Чеховская студия» из Подмосковья вошел в шорт-лист IX Большого детского фестиваля и примет участие в конкурсе в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Постановка создана по мотивам произведения Николая Носова. Это веселая и поучительная история о компании друзей, которые попадают в невероятные приключения. Героев объединяют умение фантазировать, радоваться и поддерживать друг друга.

Режиссером спектакля выступил Евгений Пеккер, художником — Софья Булгакова. В постановке заняты Антон Белый, Даниил Хацкин, Полина Елисеева и Екатерина Селиверстова, Никита Беляев и Сергей Кирюшкин.

«Очень приятно было узнать от художественного руководителя театра Рустема Фесака, что спектакль «Фантазеры» взяли на БДФ. Он получил приз как лучший детский спектакль на фестивале «Долгопрудненская осень», и крайне интересно проверить свои силы на столь почетном фестивале в Москве. История всем понятная, она о дружбе, о нашем общем детстве, ценностях, что помогают нам преодолевать жизненные преграды. Очень приятно и интригующе показать себя и поглядеть на остальных», — поделился режиссер Евгений Пеккер.

В этом году на театральное направление фестиваля поступило 490 заявок. Финалистов определил экспертный совет, в который вошли специалисты в области сценического искусства и театральной критики.

Большой детский фестиваль — ежегодный проект, объединяющий профессиональные творческие коллективы, создающие спектакли и другие проекты для детей и подростков. Организаторами выступают фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.