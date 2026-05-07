Подмосковье заняло третье место по числу МСП в сельском туризме

Московская область вошла в тройку регионов России по количеству малых и средних предприятий в сфере сельского туризма. В Подмосковье работают 269 таких объектов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

По данным Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, регион уступает только Краснодарскому краю и Республике Алтай. С начала 2026 года каждое пятое малое и среднее предприятие в сфере гостеприимства в стране было зарегистрировано в сельских поселениях. Сейчас на сельских территориях работают около 6,8 тыс. предприятий, принимающих и размещающих туристов.

«Сельский туризм — это ниша, которую МСП в сфере гостиничного бизнеса активно осваивают. Тренд на релокацию гостиничного бизнеса из городов продолжается уже на протяжении последних пяти лет. Ежегодно более 20% от общего числа новых малых и средних предприятий в данной отрасли открываются именно в сельских поселениях. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: из примерно 2 тысяч новых МСП в гостиничном бизнесе более 22% — это бизнес, зарегистрированный за пределами городов. При этом если сравнивать число открывшихся и закрывшихся таких предприятий, то созданных будет почти вдвое больше», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сельский гостиничный бизнес также формирует рабочие места: в этой сфере заняты около 31 тыс. человек. Для поддержки предпринимателей действует специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Он позволяет получить данные о потребностях регионов в туристической инфраструктуре, воспользоваться инструментами поддержки инвестпроектов и подать заявку на их реализацию. Корпорация МСП помогает структурировать проекты, подготовить документы для привлечения заемного финансирования и сопровождает заявки совместно с регионами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.