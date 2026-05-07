В преддверии Дня Победы в Жуковском пройдут праздничные концерты

8 мая, в честь Дня Победы, в городском округе Жуковский местные коллективы примут участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в разных частях города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концерты под названием «Фронтовые агитбригады» состоятся по пяти адресам: на улице Молодежная, 13 выступят ученики Жуковской детской школы искусств № 1, а на улице Комсомольская, 5 — Жуковской детской школы искусств № 2 и хор «Полет».

Во дворе по улице Пушкина, 8 представят свои номера артисты Дворца культуры. На улице Федотова, 5 пройдут выступления Экспериментального музыкально-драматического театра, а на улице Туполева, 7 — театра «Стрела».

Начало концертных программ запланировано в 12:00. 0+

Вечером, в 18:00, во Дворце культуры состоится концерт «Вальс Победы», посвященный 9-му мая, где творческие коллективы покажут танцевальные номера, исполнят песни и стихи о войне. 6+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.