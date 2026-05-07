В Подольске прошел слет кадетов «Кадетская слава»

Муниципальный слет кадетских отрядов «Кадетская слава» прошел 6 мая в гимназии имени Подольских курсантов в Подольске в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В соревнованиях приняли участие девять команд из школ и лицеев округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В слете участвовали команды школ № 1, 18, 24 и 32, лицея № 1 поселка Львовский и лицея № 5, гимназии № 7, а также гимназии имени Подольских курсантов. Торжественное открытие началось с выступления команды барабанщиц-мажореток. Среди почетных гостей был депутат совета депутатов Сергей Шведков, который поздравил школьников и отметил значимость патриотического воспитания.

Перед стартом соревнований участники почтили минутой молчания память павших героев. Программа включала восемь испытаний на физическую подготовку, знания и командную работу. Кадеты демонстрировали навыки оказания первой помощи, стрельбы, строевой подготовки, участвовали в исторической викторине и исполняли патриотические песни. Также оценивались знание воинских званий, туристическое ориентирование и огневая подготовка.

Судьями выступили военнослужащие воинской части 34608. В младшей группе победила команда «Фортуна» из гимназии имени Подольских курсантов, второе место занял «Факел» из школы № 1, третье — «Сокол» из школы № 32. В старшей группе первое место получила команда «Лидер» из гимназии № 7, серебро — «Юность» из лицея № 1 поселка Львовский, бронзу — «Спарта» из лицея № 5.

«Это мероприятие возникло по инициативе нашей гимназии, было запущено в год 80-летия Победы. Мы хотели создать пространство, где кадеты смогут почувствовать атмосферу единства, испытать себя и просто пообщаться. В этом году команд больше, и я верю, что этот слет станет доброй традицией для всех кадетских классов Подольска», — поделилась директор гимназии имени Подольских курсантов, депутат совета депутатов округа Наталья Квашенникова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.