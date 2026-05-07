В Чехове стартовало первенство Подмосковья по синхронному плаванию

Первенство Московской области по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет открылось 6 мая во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в Чехове. В соревнованиях участвуют 278 спортсменов из 27 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир приурочили к празднованию Дня Победы. В Чехов приехали команды из Серпухова, Видного, Реутова, Балашихи, Воскресенска, Королева, Долгопрудного, Можайска, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Рузы и Электростали. За три дня спортсмены разыграют награды в семи дисциплинах.

Участников приветствовали председатель совета депутатов Галина Козина, заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев и вице-президент федерации водных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Министерству физической культуры и спорта Московской области и администрации муниципального округа Чехов за возможность провести соревнования во дворце спорта „Олимпийский“. Желаю всем участникам успешных выступлений и ярких результатов», — отметила Ольга Брусникина.

В рамках церемонии открытия спортсменкам, успешно выступившим на всероссийских стартах, вручили удостоверения и значки мастера спорта России. Среди новых мастеров спорта — воспитанницы чеховской школы синхронного плавания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.