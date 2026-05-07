В Чехове стартовало первенство Подмосковья по синхронному плаванию
Первенство Московской области по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет открылось 6 мая во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в Чехове. В соревнованиях участвуют 278 спортсменов из 27 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Турнир приурочили к празднованию Дня Победы. В Чехов приехали команды из Серпухова, Видного, Реутова, Балашихи, Воскресенска, Королева, Долгопрудного, Можайска, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Рузы и Электростали. За три дня спортсмены разыграют награды в семи дисциплинах.
Участников приветствовали председатель совета депутатов Галина Козина, заместитель главы муниципального округа Чехов Вадим Шевырев и вице-президент федерации водных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.
«Хочу выразить искреннюю благодарность Министерству физической культуры и спорта Московской области и администрации муниципального округа Чехов за возможность провести соревнования во дворце спорта „Олимпийский“. Желаю всем участникам успешных выступлений и ярких результатов», — отметила Ольга Брусникина.
В рамках церемонии открытия спортсменкам, успешно выступившим на всероссийских стартах, вручили удостоверения и значки мастера спорта России. Среди новых мастеров спорта — воспитанницы чеховской школы синхронного плавания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.