В Подмосковье предупредили о схеме мошенников к 9 Мая

Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с вручением «памятных медалей» ко Дню Победы. Злоумышленники представляются сотрудниками администрации и выманивают персональные данные под предлогом оформления награды, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Аферисты звонят пожилым людям и сообщают о якобы запланированном вручении медалей к 9 Мая. Для убедительности они называют конкретный адрес, этаж и кабинет, где можно получить награду.

Затем злоумышленники просят продиктовать паспортные данные, СНИЛС или другую личную информацию якобы для оформления документов. Полученные сведения они используют для доступа к аккаунтам на портале Госуслуг, оформления кредитов и хищения денежных средств.

В ведомстве подчеркнули, что чаще всего жертвами становятся пенсионеры. Жителям рекомендуют не сообщать по телефону персональные данные и коды из СМС, а при подозрительных звонках сразу прекращать разговор. Также в министерстве советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и передать ее родственникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.