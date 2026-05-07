«Я что, диснеевская принцесса?»: мужчина спас лося, вышедшего на дорогу

Новая объездная дорога в подмосковном Королеве превратилась в место встречи лесных обитателей. На проезжую часть одновременно вышли лось с ежом, после чего первый перегородил проезд, рассказал в соцсетях водитель, которому пришлось остановиться перед животным.

Лось не боялся автомобилей и длительное время стоял на асфальте. В результате движение полностью остановилось. Ежик же просто пробежал мимо.

Автомобилист, снявший видео, организовал импровизированную спасательную операцию. Чтобы предотвратить столкновение, мужчина включил аварийную сигнализацию и вышел на центр дороги. Он показывал водителям, едущим на встречу, что нужно сбавить скорость.

«Я что, диснеевская принцесса?» — с юмором воспринял ситуацию мужчина.

Несмотря на усилия мужчины, инцидент едва не закончился трагедией. Один из проезжавших мимо водителей проигнорировал знаки и пролетел в опасной близости от лося. Столкновения удалось избежать лишь благодаря реакции животного, которое в последний момент скрылось в лесу.

