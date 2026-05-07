сегодня в 13:02

Песков: акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате в Москве

Акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут в Москве в электронном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Бессмертный полк» будет в ином формате», — отметил он.

Песков подчеркнул, что «Бессмертный полк» пройдет в Москве онлайн.

Также Песков уточнил, что ряд зарубежных стран по-прежнему проявляет интерес к акции «Бессмертный полк». В этом году она пройдет там в очном формате.

«Бессмертный полк» — это международная акция, проходящая 9 Мая в целях увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Ее проводят в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.

