Россиянам назвали страну с большими скидками на отели

Эксперт Мкртчян: скидки до 70% можно поймать на отели в Арабских Эмиратах

Вице-президент ассоциации туристических операторов Алексан Мкртчян в беседе с РИАМО сообщил, что щедрые скидки стоит ждать от отелей в Арабских Эмиратах, так как в эту страну летает меньше рейсов.

«В некоторых отелях туроператорские цены могут быть со скидкой где-то 20—30% в несезон. Можно говорить примерно о таких цифрах. А сейчас люди ждут низких цен от Арабских Эмиратов, потому что туда сейчас мало рейсов, и они вынуждены снижать цены. Вот там даже от операторских цен, подтверждаю, бывают скидки до 70%», — сказал Мкртчян.

Эксперт отметил, что на отели бывают цены «от стойки» — когда гость самостоятельно на ресепшене взял номер. Более стандартный вариант — через туроператора — получается заметно дешевле.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в мае и июне 2026 года на Мальдивах наступит «сезон больших возможностей». «Аэрофлот» увеличил количество рейсов в Мале, а отели предлагают скидки до 70% на фоне оттока европейцев.

