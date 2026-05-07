Студенты из Серпухова прошли практику в колледже Подмосковья

Студенты второго курса Серпуховского колледжа по специальности «Туризм и гостеприимство» 5 мая прошли выездную учебную практику в Солнечногорске в рамках проекта «Профессионалитет». Занятия состоялись на базе колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Практическая подготовка прошла на площадке базовой организации кластера «Туризм и сфера услуг» — колледжа «Подмосковье» в городском округе Солнечногорск. Студенты вместе с преподавателями Еленой Николаевой и Светланой Назаровой посетили мастерские и познакомились с современным оборудованием для подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства.

Участникам показали, как новые технологии применяются в образовательном процессе, и продемонстрировали возможности материально-технической базы колледжа. Мастер-класс преподавателей позволил закрепить теоретические знания и получить практические навыки под руководством наставников.

Во время практики студенты увидели реальные условия работы в отрасли, узнали о действующих стандартах и подходах, пообщались с коллегами из другого учебного заведения. В министерстве отметили, что такие мероприятия способствуют профессиональному развитию будущих специалистов и повышению качества подготовки кадров в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.