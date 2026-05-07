Биохимик заявила об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Специалист отметила, что научно подтвержденной безопасной дозы спиртного не существует. По ее словам, за последние годы позиция науки изменилась и стала менее благосклонной к «бокалу вина за ужином».

«Масштабный анализ данных из 195 стран с охватом почти 28 млн человек выявил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже одна стандартная порция в день статистически повышает риск онкологических заболеваний. С каждым следующим бокалом он линейно растет», — предупредила Дивинская.

Она пояснила, что при попадании в организм этанол превращается в ацетальдегид — вещество, которое Международное агентство по изучению рака относит к канцерогенам первой группы. Это соединение повреждает ДНК клеток, особенно в печени, кишечнике, полости рта и тканях молочной железы у женщин.

Эксперт также назвала мифом пользу красного вина из-за ресвератрола. По ее словам, для получения терапевтической дозы этого вещества из напитка «нужно было бы выпивать сотни литров в день», а реальная польза не успевает проявиться.

«Означает ли это, что один бокал шампанского на Новый год убьет вас? Нет. Однако доказательная медицина не знает такой дозы алкоголя, которую можно было бы назвать безвредной», — заключила Дивинская.

