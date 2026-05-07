Жительницу Смоленской области наказали за плохое высказывание о Дне Победы

В Смоленской области осудили женщину, которая презрительно высказалась о 9 Мая

Смоленский областной суд озвучил приговор 29-летней местной жительнице, которая презрительно высказалась о Дне Победы в социальных сетях. Ее судили за реабилитацию нацизма, сообщает прокуратура региона .

Женщина совершила преступления в апреле 2022 года и 2023 года. Она оставила в интернете комментарии, выражающие явное неуважение к обществу и содержащие презрительно-негативное отношение ко Дню Победы.

Своими действиями она нарушила моральные нормы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На нее завели уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично).

Суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к наказанию в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Также ей нельзя заниматься администрированием сайтов 3 года.

