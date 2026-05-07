Ефимов: на участке продления Каспийской улицы завершили монолитные работы

На южном отрезке Московского скоростного диаметра, в зоне продления Каспийской улицы, строятся пять эстакад и один тоннель. К сегодняшнему дню монолитные конструкции трех эстакад уже готовы, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжаем реализацию масштабного транспортного объекта на юге города — финального участка Московского скоростного диаметра. В рамках проекта ведется строительство шести искусственных сооружений, в том числе двух эстакад-съездов c Липецкой улицы на основной ход МСД и тоннеля на пересечении МСД с Бакинской улицей. В настоящий момент также завершены работы по возведению монолитных конструкций трех эстакад-съездов на участке продления Каспийской улицы», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что строители начали монтировать опоры освещения и приступили к устройству дорожной одежды.

Полное завершение объекта позволит окончательно сформировать южное направление МСД. Это разгрузит отрезки скоростного диаметра от Проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, а также сами Кантемировскую и Каспийскую улицы. Помимо этого, появится дополнительный выезд с МСД на трассу М-4 «Дон» через Липецкую улицу, благодаря чему водители смогут выстраивать более рациональные маршруты, а перепробег транспорта заметно сократится.

По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, параллельно продолжается сооружение тоннеля по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей.

«Для удобства автомобилистов он строится с поэтапным переключением движения транспорта. В настоящее время завершены работы по выемке грунта, специалисты приступают к устройству дренажа», — пояснил Десятков.

Возведение эстакад на этом участке курирует Мосгосстройнадзор. На площадке уже состоялось 11 выездных проверок. Специалисты «Контроля Москвы» проверили, насколько выполненные объемы работ соответствуют требованиям утвержденной проектной документации.

Ввод финального участка Московского скоростного диаметра повысит транспортную доступность нескольких южных районов столицы: Царицыно, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Центральное, Орехово-Борисово Северное. Кроме того, уменьшится нагрузка на развязку пересечения Каширского шоссе с МСД и Пролетарского проспекта с Южной рокадой, а пропускная способность Каширского шоссе и Бакинской улицы возрастет, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про строительство южного участка МСД.