«Вопрос в том, как считать»: эксперт высказался о Мальдивах «со скидкой»

Огромные скидки на отели на Мальдивах могут считаться от цены «от стойки», а не от чека туроператора, сообщил РИАМО вице-президент Ассоциации туристических операторов Алексан Мкртчян.

Ранее АТОР принесла россиянам радостные новости о том, что отели на фешенебельных Мальдивах предоставляют скидки до 70%. Это произошло из-за снижения потока туристов из Европы.

«Что касается Мальдив, здесь есть некие скидки, но, когда говорят про 70%, — это лукавство. Это так называемая цена „от стойки“, когда человек не бронировал и берет номер просто так. А туроператор берет на гарантии и на весь сезон, и туроператорам другая цена, условно, не 1000 долларов, а 600. То есть тут речь о скидках от цены „от стойки“, а не от туроператорской», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что далеко не все отели готовы предоставлять гостям такие щедрые скидки. Причем, как правило, время дисконтов наступает в низкий сезон, когда мало гостей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.