Извращенец тайно снимал ягодицы девушки под юбкой в столичном метро

Пассажирка столичной подземки вычислила извращенца, который фотографировал другую девушку под юбкой прямо в вагоне. Когда она предъявила ему претензии, мужчина просто посмеялся ей в лицо.

Девушка рассказала в соцсетях, что утром в среду ехала по «фиолетовой» ветке и в отражении окна вагона заметила мужчину, который фотографировал ягодицы другой пассажирки под юбкой. Она спросила у извращенца, не стыдно ли ему, на что он лишь посмеялся и в ответ спросил: «А какая тебе разница?»

Девушка уточнила, что данная видеосъемка является одним из видов сексуального домогательства. Она также отметила, что ранее сама сталкивалась с подобным и всегда отвечала обидчикам. В этот раз она тоже не растерялась и успела заснять извращенца на фото.

По словам неравнодушной пассажирки, она обратилась к полицейским, дежурившим в метро на станции «Кузнецкий мост». Затем она поехала с заявлением и другими бумагами в отдел на «Красносельской». Правоохранители отметили, что ранее подобных фотографов под юбками уже задерживали, потому они заверили, что постараются найти неадеквата и наказать его по закону.

