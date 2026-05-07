В Подольске почтили память павших на кладбище Красная горка

Торжественная церемония памяти прошла 6 мая на кладбище «Красная горка» в Подольске, где ветераны, школьники, военнослужащие и жители округа возложили цветы к мемориалам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие ветераны общественных организаций, школьники, юнармейцы, кадеты, студенты, представители трудовых коллективов, правоохранительных органов и спецслужб, военнослужащие, депутаты совета депутатов округа и жители Подольска. Участники возложили цветы и гирлянды к памятникам «Скорбящая мать» и Неизвестному подольскому курсанту, а также к монументу погибшим заводчанам и братским могилам.

В 2026 году на кладбище установили новые мемориальные плиты с именами 942 красноармейцев, которые долгие годы числились пропавшими без вести. Специалисты и поисковики установили их имена и воинские звания. При участии прокуратуры в судебном порядке военнослужащие признаны погибшими в годы Великой Отечественной войны.

Их захоронения остаются неизвестными, однако теперь у родственников появилось место, куда можно прийти, почтить память и возложить цветы. Мемориалы напоминают о цене мира и долге перед защитниками Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.