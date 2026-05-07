В Павловском Посаде возложили цветы к мемориалам в память о Великой Победе

7 мая, в преддверии празднования Дня Победы, в Павловском Посаде состоялось торжественное мероприятие по возложению венков и цветов к памятнику Неизвестного солдата. В нем приняли участие Первый заместитель главы округа Сергей Балашов, представители Совета депутатов муниципалитета, ветеранских организаций, духовенства, а также школьники, студенты и неравнодушные жители Павловского Посада, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня мы замираем перед Вечным огнем. Мы склоняем головы перед теми, кто не спал ночей в окопах, кто закрывал амбразуры грудью, кто вставал к станку, едва держась на ногах от усталости. Эти цветы, которые мы возлагаем в эти минуты — не просто дань традиции. Это наша боль, наша гордость и наша клятва: мы сохраним правду о той войне, какой бы горькой она ни была», — отметил Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

Восемь десятилетий — огромный срок. Но время бессильно, когда речь идет о настоящем подвиге. В каждой семье Павлово-Посадского округа бережно хранят пожелтевшие треугольники писем и черно-белые фотографии. Тысячи наших земляков остались на полях сражений.

«Как страшно звучит слово „война“, когда смотришь в глаза ветерана. Как тяжело осознавать, с какой ценой нам досталось мирное небо. Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Вы — наша живая легенда. Спасибо вам за возможность просто жить, любить, растить детей и работать на родной земле. Низкий вам поклон до самой земли. Мы обещаем, что ваш подвиг навсегда останется примером мужества и беззаветной любви к Родине для наших детей и внуков. Вечная слава героям-победителям! Вечная память павшим! С Днем Великой Победы!» — подытожил Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.