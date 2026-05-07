РКН опроверг слухи о блокировке The Sims и GTA: никаких оснований нет

Роскомнадзор (РКН) официально опроверг информацию о планах блокировки в России популярных видеоигр, включая The Sims и Grand Theft Auto. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства.

В РКН заявили, что никаких оснований для ограничения доступа к упомянутым играм в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет. Ведомство также предупредило СМИ об ответственности за распространение фейковой информации и призвало проверять данные в самом Роскомнадзоре.

Перед заявлением РКН в Сети распространилась информация, что с начала 2026 года РКН подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным игровым студиям. Речь шла об Electronic Arts (серия The Sims, Battlefield, FIFA) и Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).

Претензии ведомства, согласно публикациям, связаны с отказом компаний соблюдать российские требования о локализации персональных данных. В РКН подтвердили, что такие иски действительно поданы, однако подчеркнули: решений об ограничении доступа к играм до сих пор не поступало, а штрафы — это не блокировка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.