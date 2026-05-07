Торжественное возложение цветов к памятнику павшим воинам прошло в Павловском Посаде

7 мая в Павловском Посаде в сквере у Памятника павшим воинам микрорайона Филимоново состоялось Торжественное возложение цветов и венков в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Пришедшие жители микрорайона, представители Совета ветеранов, Павлово-Посадского благочиния, учащиеся Лицея № 1 почтили память Защитников нашей Родины минутой молчания. Собравшиеся отдали дань уважения тем, кто ценой своей жизни подарили нам Победу!

В исполнении учащихся прозвучали стихотворения и песни о войне. Ведь все то, что наше подрастающее поколение знает о своих прадедах — важно сохранить! Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Уходят и люди, которые помнят эту войну. Но не уходит память о подвиге народа. Она остается в книгах, фотографиях, фильмах. Она остается в нашей памяти. В завершении мероприятия, присутствующие возложили венки и цветы к памятнику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.