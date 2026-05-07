Очень страшно: жители Егорьевска испугались жуткой находки на дороге
Фото - © @makeshinebright
Жители одной из деревень под Егорьевском уже второй год подряд видят жуткие слепки челюстей на дороге. Люди не понимают, кто и зачем их оставляет здесь.
Жители опубликовали фотографию находки и обратились к стоматологам, чтобы выяснить, что именно лежит на дороге.
«Стоматологи, что это? В одной из деревушек под Егорьевском вся дорожка уже второй год усыпана этими слепками, мы теряемся в догадках», — написала в соцсетях одна из очевидец.
Один из комментаторов рассказал, что на фото изображен силиконовый оттиск, который становится не нужным после того, как из гипса отливают модель. Обычно его снимают с металлической ложки и утилизируют.
Но, видимо, в данном случае просто кто-то не захотел правильно утилизировать слепки и разбросал их по дороге.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.