Сразу 8 беспилотников сбили на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 мая пытаются атаковать Москву с помощью многочисленных дронов. На подлете к городу дежурными средствами ПВО сбили еще 8 беспилотников, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву», — сообщил градоначальник.

Сотрудники экстренных служб уже работают на местах падения обломков вражеских объектов. На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Всего с начала суток представители киевского режима пытались ударить по Москве с помощью 41 дрона.

