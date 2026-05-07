88 нарушителей в Москве заплатят по 5 тыс руб за безбилетный проезд

6 мая контроллеры вместе с полицией провели рейд по выявлению безбилетников у станции столичного метро «Владыкино». В результате проверки было обнаружено 88 нарушителей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Всего специалисты просмотрели более 2,5 тыс. проездных билетов. Восемь нарушителей были доставлены в отделение полиции.

«По результатам проверки у станции метро „Владыкино“ доля безбилетников сократилась более, чем на 51% в сравнении с прошлым годом», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что такие усиленные проверки проводятся каждую неделю на самых востребованных маршрутах Москвы. Эти меры способствуют повышению сознательности пассажиров и помогают выявлять нарушителей. Также Ликсутов призвал всех оплачивать проезд при входе в наземный транспорт даже при коротких поездках, а еще пополнять проездной билет заранее.

За безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты нарушителям придется заплатить 5 тыс. рублей. При этом стоимость 1 поездки по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» составляет всего 75 рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.