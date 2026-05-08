В Наро-Фоминске прошел митинг к 81-й годовщине Победы

Митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Аллее Героев в Наро-Фоминске накануне 9 Мая. В мероприятии приняли участие ветераны, школьники, юнармейцы, педагоги и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционно на Аллее Героев собираются представители разных поколений жителей Наро-Фоминска. В этом году участниками митинга стали ветераны, воспитанники спортивной школы «Трудовые резервы», школьники, юнармейцы, педагоги и общественники.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Комплекс включает братскую могилу, где захоронены воины 33-й армии, Наро-Фоминского гарнизона, истребительного батальона, партизаны, милиционеры и местные жители, погибшие в боях за город.

Во время митинга звучали слова о мужестве, долге и любви к Родине, а также стихи фронтовых и современных авторов. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны Федор Федорович Рыхлов. Его присутствие придало мероприятию особую значимость и напомнило о живой связи поколений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.