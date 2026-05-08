Агропредприятия Подмосковья пригласили на премию «Агролидер 2026»

В Подмосковье стартовал новый сезон Национальной премии «Агролидер 2026» с расширенным перечнем номинаций. К участию приглашаются сельхозпредприятия, фермеры, переработчики и образовательные организации региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2026 году премия выходит на новый уровень за счет расширения перечня направлений. Помимо традиционных категорий, посвященных растениеводству, животноводству, а также производству и поставкам товаров и услуг для АПК, в программу включены новые номинации: «Переработчики сельхозпродукции», «Агротуризм» и «Агрообразование».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.