В Орехово-Зуевском округе открыли мурал ко Дню Победы

Мурал стал подарком жителям к 9 Мая. В центре композиции — летчик и оператор беспилотника, стоящие плечом к плечу. Образ подчеркивает связь поколений и идею о том, что подвиг не имеет срока давности, а мужество передается дальше.

«Особенно важно, что такие проекты помогают сохранять живую память о тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Каждый, кто проходит мимо мурала, невольно останавливается, задумывается, вспоминает. И это — самое главное», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Он подчеркнул значимость подобных инициатив для сохранения исторической памяти.

В округе не первый год создают уличные художественные работы, посвященные героям страны. Ранее в Орехово-Зуеве появились муралы в честь Героя России Алексея Осокина и Данилы Зудкова, награжденного орденом Мужества посмертно.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.