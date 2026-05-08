В Орехово-Зуевском округе подготовят лагерь «Луч к лету»

Центр детского отдыха «Луч» в Орехово-Зуевском округе готовят к летним каникулам, запланированы четыре тематические смены и меры поддержки для семей. За лето лагерь примет 640 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре «Луч» этим летом пройдут четыре смены: «Спортивный Олимп», «Герои России», «Космические исследования» и «Волшебство движения». Всего за каникулы здесь смогут отдохнуть 640 ребят.

Для семей предусмотрены меры поддержки. Полную компенсацию стоимости путевок получат более 400 детей из многодетных и малоимущих семей, семей участников СВО, дети-инвалиды, сироты и другие льготные категории. Скидка 50% предусмотрена для детей сотрудников муниципальных учреждений. Также ведется работа с предприятиями округа, чтобы их сотрудники могли отправить детей в лагерь на льготных условиях.

Параллельно идет подготовка территории и корпусов. Уже обновлен один из корпусов, проводится расчистка территории и ремонт столовой. Запланированы санитарные мероприятия, проверка систем водоснабжения и заключение договоров на обслуживание.

«Наша задача — чтобы дети приехали в «Луч» в безопасные, комфортные условия и провели лето с пользой и интересом», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.