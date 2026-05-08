В Электрогорске открыли Парту Героя в честь ветерана Лобикова

Парту Героя в честь ветерана Великой Отечественной войны Сергея Лобикова открыли 7 мая в школе №14 Электрогорска Павлово-Посадского округа. Она посвящена последнему участнику войны, проживавшему в городе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парта Героя посвящена жителю Электрогорска Сергею Петровичу Лобикову. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, воевал на Карельском фронте, командовал пулеметным отделением и дошел до Заполярья. Вместе со своими бойцами он отразил три вражеские атаки и был награжден медалью «За отвагу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.