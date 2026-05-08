В Реутове 7 мая провели конкурс «Чтения Победы»

Конкурс состоялся в четверг в парке «Фабричный пруд» и объединил более 20 учащихся образовательных и культурных учреждений. На мероприятии присутствовали председатель совета депутатов Геннадий Коконин, депутаты городского совета Марина Кудинова и Юлия Степанова, а также педагоги и родители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.