Школьники Павлово-Посадского округа выступили на этапе по легкой атлетике

Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике прошел 7 мая на стадионе «Старопавловский» в Павловском Посаде. В нем участвовали команды общеобразовательных учреждений округа в рамках Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состязаниях приняли участие девять команд юношей и девять команд девушек. Спортсмены соревновались в беге на дистанциях 60, 600 и 800 метров. Борьба за призовые места была упорной.

По итогам стартов среди юношей первое место заняла команда гимназии. Второе и третье места разделили команды школы №11 и школы №14.

У девушек победителем также стала команда гимназии. Второе место заняла Рахмановская школа, третье — школа №11. Участников и призеров поздравили с достойными результатами, отметив вклад тренеров и организаторов в проведение соревнований.

