В Дедовске 8 мая зажгли Вечный огонь у мемориала

Торжественная церемония зажжения Вечного огня прошла 8 мая в Дедовске округа Истра у мемориала Великой Отечественной войны. Огонь подключили к сетевому газу в рамках подготовки к Дню Победы, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В церемонии приняли участие глава округа Истра Татьяна Витушева, заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Андрей Игнатьев, депутат Мособлдумы Игорь Власов, жители и гости округа.

Мемориал установлен на месте братской могилы, где зимой 1941–1942 годов хоронили воинов полевого подвижного госпиталя. Ранее здесь зажигали «Огонь памяти» только в праздничные дни от газового баллона. Для газификации объекта специалисты построили более 200 метров газораспределительных сетей и выполнили пусконаладочные работы.

Татьяна Витушева отметила, что газопровод подвели сразу к четырем мемориалам — в Дедовске, Глебовском, Павловской Слободе и Истре.

«Теперь четыре памятных места подключены к постоянному газу, и память в них горит вечным светом», — подчеркнула Витушева.

Андрей Игнатьев сообщил, что это второй мемориал в Подмосковье, подключенный к сетевому газу в этом году. Всего в регионе непрерывно горят 79 Вечных огней, газ для которых по поручению президента России поставляется безвозмездно.

Частицу огня в Дедовск доставили в специальной капсуле из Королева от мемориала «Защитникам Отечества». Звезду на мемориале зажгли в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» от пламени, ранее привезенного из Парка Победы на Поклонной горе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.