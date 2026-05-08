Игорь Брынцалов поздравил ветеранов в Балашихе с Днем Победы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов навестил ветеранов Великой Отечественной войны в Балашихе и поздравил их с наступающим Днем Победы. Вместе с главой округа Сергеем Юровым он вручил героям памятные подарки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов и Сергей Юров посетили Александра Григорьевича Золотова и Василия Леонтьевича Голотюка. Ветеранам пожелали крепкого здоровья, бодрости и благополучия, а также вручили памятные подарки.

Александр Золотов прошел войну в составе артиллерии. Он участвовал в битве за Москву, сражался на Курской дуге, принимал участие в Висло-Одерской операции и дошел до Берлина. После Победы продолжил службу в армии, которой посвятил более 36 лет.

Василий Голотюк встретил войну в 11 лет и вступил в подпольную антифашистскую организацию. В мирное время он стал военным летчиком и в 1953 году оказался среди первых пилотов, освоивших реактивные истребители МиГ-15. Служил в войсках ПВО и занимался научной деятельностью.

Праздничную атмосферу у домов ветеранов создали агитбригады «Молодой Гвардии». Активисты исполнили песни военных лет и провели небольшие парады в рамках акций «Парад у дома ветерана» и «Поющие дворы».

«Акции «Парад у дома ветерана» и «Поющие дворы» по инициативе «Единой России» проходят во всех городах Московской области. Так мы поздравляем наших уважаемых ветеранов, которые уже в силу возраста и здоровья не могут посетить праздничные концерты и мероприятия в городе. Это наш жест благодарности. В таком формате мы выражаем нашу признательность и уважение за совершенный ими подвиг», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.